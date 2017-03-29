招聯會拍板最新考招方案 3大變革採逐年到位

大學考招方案變革。（招聯會提供）

大學招聯會今拍板通過最新考招方案，110學年度開始申請入學將從現行的3、4月延後至5、6月，大學申請入學採計考科也將從最多5科降低至4科，不過都將採「逐年到位」，分別從107、108學年度開始分階段微調，也就是說現在的高二生將面臨申請入學時程延後幾周，高一生考學科測驗時可能只需考4科。

配合十二年國教新課綱，大學考招制度也要連動，過去各界對考招方案有不同看法，大學招聯會昨舉行會員大會，以57票比1票通過，確定維持學科測驗、申請入學、分科測驗、分發入學的「兩次方發」，申請入學大學採計科目至多4科，時程則延後至5、6月。

為讓高中端和大學端有銜接的過程，招聯會決議，延後申請入學時程、減少考科及大學採計學習歷程檔案三大變革，都將先行試辦，逐年調整到110學年可正式上路。

招聯會發言人、靜宜大學校長唐傳義進一步說明，從107學年度起將逐年延後大學申請入學的作業時程，但至於目前每階段要延後多久還未有定案，也就是說現在的高二生會面臨到申請入學作業時程的調整，最終在110學年度延至5、6月進行申請入學作業。

唐傳義表示，108學年度起鼓勵大學端調降申請入學的採計科目，從現行的最多5科調降至4科，也就是說現在的高一學生考大學時，可選擇只考4科，國英數自社5科中可以有1科0分；但到110學年度，將硬性限制大學只能最多採計4科，且不得以總級分作為篩選門檻。

至於大學採計學習歷程檔案，唐傳義說，將從107學年度開始試辦，到110學年度時，大學端採計學習歷程檔案將佔申請入學的50%。

招聯會將把草案送至教育部審議，預計今年可以公告，並公布實施。

(中時)