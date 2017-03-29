楊桃的故鄉莿桐　10號道路獲交通部4500萬元開闢

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莿桐鄉東側市區發展將有一劑強心針，十號道路將以土地公廟為起點開闢（雲林縣府提供）

雲林縣交通網絡有待改善，最近繼149甲線、雲1線、158甲線拓寬改善工程獲交通部核定補助3億6600萬元後，莿桐鄉都市計畫區10號道路開闢工程也開花結果，交通部核再定經費4500萬元，對莿桐東側市區發展將是一劑強心針。

莿桐鄉都市計畫區10號道路位於莿桐市區東側，縣府表示，105年10月積極規劃下，11月向中央提報爭取經費，今年3月8日經內政部營建署104-107生活圈建設計劃審議小組審議通過10號道路開闢工程，全長520公尺、路寬10公尺。

交通部23日正式核定本案總經費4500萬元，其中中央補助3690萬、縣府配合款810萬元，預計107年年底完成。

縣長李進勇表示，縣府依莿桐鄉84年5月核定公佈實施的都市計畫第二次通盤檢討，規劃開闢10號道路，貫通市區至外環道路，並連接通往斗六的雲52線，以促進莿桐都市計畫區東側區域發展。

莿桐鄉目前正進行105年核定的9號道路開闢工程，也將成為莿桐鄉東北區的主要交通網絡，結合鄰近的莿桐公園，有助於提升鄉民休閒生活環境，預計106年底完工。

(中時)