屏東鳳梨搶頭香 中國沃爾瑪開賣起跑
屏東縣政府與台灣屏東農業運銷公司合作，28日在廈門、29日在北京大陸沃爾瑪超市，分別辦理台灣水果節開賣起跑活動，告訴大家享用屏東優質鳳梨，現在正是時候。
屏東金鑽鳳梨甜度高，果肉纖維細緻不咬舌，近年在大陸有很高知名度，屏縣府特地將有產銷履歷的鳳梨帶往大陸，讓當地消費者品嘗這甜中帶酸的滋味。
屏縣府農業處副處長鄭永裕指出，這次檔期每顆鳳梨包裝上都附有QR code，只要掃一下，果品的栽種環境、生產流程及作業檢核等步驟一目了然，等於從源頭開始，就為消費者層層把關，實現對消費者食品安全的承諾。
屏東縣鳳梨也首次與沃爾瑪體系超市合作，自3月31日起將於全中國沃爾瑪超市系統近500家門店全面上架，為期2個月的合作販售屏東鳳梨，配合限時、限果、限地、限栽的銷售，可望在對岸造成一股搶購熱潮。
鄭永裕強調，金鑽鳳梨只是領頭羊，近期也會把屏東優質果品如蓮霧、芭樂、檸檬、芒果等藉由沃爾瑪超市系統銷往對岸，相信能夠提高屏東果品在大陸接受度，也間接調節國內市場供需，保障農民收益。
(中時)
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