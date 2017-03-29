農產品竊賊頻出沒　李進勇宣布啟動「護農專案」

我要評比

農產品竊案猖獗終於被重視，雲林縣長李進勇與6分局長共同宣誓啟動護農行動。（周麗蘭攝）

今年蒜頭減產3至4成，價格飆漲，蒜頭竊賊蠢蠢欲動。（周麗蘭攝）

今年蒜頭減產價格大漲，蒜農開貨車到田裡徹夜防竊，東勢鄉昨日又破獲蒜頭竊案，縣長李進勇今日與縣警局6個分局長共同宣示「護農專案」啟動，這也是首度有縣市首長關注猖狂的農產品竊案。

雲林縣產蒜頭占全台8成，去年蒜種播種遭遇颱風大雨生長不順，大蒜結球小又輕，產量減少3至4成，西螺果菜交易市場每斤突破50元，清明節前後10天蒜頭進入盛產期，蒜頭大盜蠢蠢欲動。

蒜農唯恐血本無歸，每到傍晚就開車到田裡睡覺，直到清晨4、5點才回家，也有農友在田裡架設水銀燈，提高能見度。

農民鍾吉源表示，到田裡守著是「圖個心安」，萬一竊賊要強奪也沒辦法。

這幾年田間失竊案頻傳，農民人人自危，東勢分駐所28日凌晨3點巡邏時又人贓俱獲2名婦女偷蒜7袋共94公斤，凸顯農產品肅竊的迫切，李進勇要求縣警局提出農業治安策略。

李進勇與6分局長今日宣布警方將視季節規劃專線巡邏，增設路口監視器，加強廣播提醒農民，整合社區巡守隊協防，監控再犯率高的治安顧慮人口，杜絕宵小犯案，呼籲中間商勿買來路不明的作物。

蒜農廖豐收表示，蒜頭大盜至少1組3人，1人把風、1人偷蒜、1人開車，趁晚上8、9點農民最累時出動。蒜農鍾吉源說，最怕竊賊帶「傢伙」，農民頂多只有長棍。

廖豐收指出，種蒜的年輕人越來越少，只剩老人工在種，面積與產量都縮減，未來蒜頭價格可能都不低，年年都要防盜。

(中時)