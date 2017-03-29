小鐵道迷品學兼優 獲選為模範兒童

寶山國小學生洪少軍（右）在家人支持下，發展出多種才藝及興趣。（莊旻靜攝）

洪少軍熱愛火車，也熟彈烏克麗麗。（莊旻靜攝）

小學生超厲害！新竹縣寶山國小選出的模範兒童洪少軍品學兼優，擅長模仿網路紅人和車站廣播，台鐵跟捷運每站站名都倒背如流。他拿起烏克麗麗可彈唱〈情牛仔很忙〉等歌曲，放下樂器又能模仿捷運播音員，用國、台、客和英語報站名。

寶山國小校長彭鴻源、教務主任蔡敬涵表示，學校去年度過百歲生日，近年培養許多會讀書、善運動，兼具各項專才的孩子，在這樣的情況下，洪少軍依舊表現突出，學校樂於在校內、社區舉辦活動時，提供洪少軍哨台表演機會，贏得掌聲和笑聲。

洪少軍不僅善於模仿，對於台鐵北至基隆、南至高雄各站站名，東、西部幹線都如數家珍，洪少軍說，雖然崇拜周杰倫，不過未來想要成為火車站的站長，日日與鐵道為伍。洪少軍自2歲就迷上火車，可以把各式列車的歷史、過站不停點一一點出，甚至能詳述每代火車設備及特色。

洪少軍的母親王郁菁表示，對於孩子在讀書之餘，能有才藝，甚至是逗大家歡笑的娛樂，她都樂見其成，希望孩子健康、快樂長大，而家人的任務則是給予安全感和心靈的支持。洪少軍的父親在新竹科學園區工作，也是1名火車迷，父子倆談到火車，就有說不完的話題。

除此之外，洪少軍也喜愛閱讀、摺紙、作文、玩桌遊，還曾獲得低年級慈濟說故事第一名、新竹縣環保小書比賽第二名，彈奏烏克麗麗是他的娛樂，而模仿則是生活樂趣，他打從心底喜愛關於火車的一切。

(中時)