聯大賈桃樂分館開幕 模擬面試促覓職

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國立聯合大學與勞動力發展署桃竹苗分署合作，舉辦「賈桃樂主題館」提供青年就業模擬練習，希望協助大專學子盡快與業界接軌，輔導青年就業，包括提供模擬面試，讓求職者練習口條等，29日舉行剪綵揭幕活動。

「賈桃樂學習主題館-聯大分館」設於八甲校區資工系一樓，為勞動力發展署桃竹苗分署首度與國立大學合作設立的職涯服務分館，「賈桃樂」取名台語諧音「呷頭路」，將辦理職涯概念推廣系列活動，協助青年提前做好就業準備。

服務對象含括聯大學子、縣內國高中學生及苗栗縣民等，館內硬體有互動式模擬變裝、面試情境模擬區、職涯影音播放、個別職涯顧問諮詢服務、履歷撰寫等，課程則有撰寫履歷、描繪生涯藍圖、職場軟實力、自我行銷、職涯體驗手作課程，另外提供職涯預約輔導，學生可申請一對一指導等。

(中時)