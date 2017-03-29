聯大賈桃樂分館開幕 模擬面試促覓職
國立聯合大學與勞動力發展署桃竹苗分署合作，舉辦「賈桃樂主題館」提供青年就業模擬練習，希望協助大專學子盡快與業界接軌，輔導青年就業，包括提供模擬面試，讓求職者練習口條等，29日舉行剪綵揭幕活動。
「賈桃樂學習主題館-聯大分館」設於八甲校區資工系一樓，為勞動力發展署桃竹苗分署首度與國立大學合作設立的職涯服務分館，「賈桃樂」取名台語諧音「呷頭路」，將辦理職涯概念推廣系列活動，協助青年提前做好就業準備。
服務對象含括聯大學子、縣內國高中學生及苗栗縣民等，館內硬體有互動式模擬變裝、面試情境模擬區、職涯影音播放、個別職涯顧問諮詢服務、履歷撰寫等，課程則有撰寫履歷、描繪生涯藍圖、職場軟實力、自我行銷、職涯體驗手作課程，另外提供職涯預約輔導，學生可申請一對一指導等。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。