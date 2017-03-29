菲專欄作家引述財星 讚譽蔡總統政績
菲律賓全國性英文大報「馬尼拉公報」（Manila Bulletin）專欄作家引述美國「財星雜誌」（Fortune），提及中華民國總統蔡英文名列第8全球傑出領袖，並肯定蔡總統政績。
發行量高達60萬份的馬尼拉公報，今天刊登專欄作家柴德（Jose Zaide）所撰的文章，引述中華民國蔡總統榮獲美國財星雜誌本月公布、2017年全球50位最傑出領袖（World's Greatest Leaders）名單高居第8。
文中肯定蔡總統積極改革台灣經濟的政績，包括通過新的勞動基準法、將每週工時由6天縮短為5天、帶動東南亞國家觀光客赴台旅遊熱潮，以及帶領台灣外交朝向正確方向等。
中華民國駐菲代表處表示，柴德引述財星雜誌對蔡總統做出的正面評價，足見中華民國政府在蔡總統領導下積極推動「新南向政策」，高度重視包括菲律賓在內的東南亞國家並全力推動雙邊觀光交流，已引起菲律賓主流媒體的興趣及重視。
柴德曾任菲律賓駐聯合國教科文組織（UNESCO）大使，為菲國退休資深外交官，他在「馬尼拉公報」的專欄「Below the Line」固定每週三刊登，內容包括對菲律賓內政及外交的觀點及建言，文筆生動，在菲擁有廣大讀者，文章甚具影響力。1060329
(中央社)
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