陸首家進全球前3大封測廠 長電機率高
中國大陸企業去年在半導體製造、封測與IC設計領域最高排名都是第 4名，產業分析師預期，若日月光與矽品合併順利，長電可望成為大陸首家躋身全球前3大的半導體廠。
據大陸半導體產業研究機構芯謀統計，大陸半導體製造龍頭中芯居全球第 4位，全球龍頭為台積電，格羅方德居次，聯電居第3位。
大陸半導體封測第一大廠長電同樣居全球第 4位，全球龍頭為日月光，艾克爾(Amkor)居第2位，矽品居第3位。
大陸IC設計龍頭海思也是居全球第 4位，高通穩居全球IC設計龍頭地位，博通居第2位，聯發科居第3位。
分析師認為，考量合併的發生，封測業將會是半導體業中大陸廠商首度躋身全球前 3大的領域，若日月光順利合併矽品，長電將可順利躍居全球第3大封測廠。
針對日本記憶體大廠東芝旗下半導體事業釋股案，分析師認為，應該沒有大陸廠商去競標，就算去競標，出線的機率也很低，大陸半導體產業應立足於自我研發，加強產業鏈合作，多招募國際人才，尋求國際合作。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。