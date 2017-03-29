中社花市百合盛開 迎接兒童連假親子遊客
迎接連假，花海換新裝！台中后里區中社觀光花市於歐式花園舉辦百合花季，花農挑選耐熱品系，種植40多個品種、近10萬株百合花，將輪番綻放至6月中旬，另有6公頃一串紅、玫瑰、鼠尾草、情人菊等花海襯托，以百花盛宴，搶食兒童節全家出遊的親子財。
有「后里迷你花博」之稱的中社觀光花市，繼療癒鬱金香花季後，緊接推出百合花季接檔，上午園區舉辦開幕式，請來6名烏克蘭舞者，手持各色百合花束，在花田中熱舞森巴，上演嫵媚多姿的花仙子走秀，展示美麗百合花朵。
花農賴啟文表示，園內花田佔地6公頃，其中300坪歐式花園，以種植球莖花卉為主，本季百合花雀屏中選；依台灣春夏氣候選種耐熱品系，陸續推出鐵炮、香水、紅色力量及金牌將軍等40餘品種，近10萬株輪流綻放至6月中旬。
賴啟文說，園區另有海芋、一串紅、玫瑰花、鼠尾草、醉蝶花、七彩牽牛花、情人菊等多樣花卉，搭配鋼琴、美女雕像等歐式造景，提供「好攝之徒」捕捉亮麗的色彩，喜歡賞花民眾千萬別錯過百花怒放的機會。
(中時)
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