清明掃墓 台南交管資訊看這裡
清明祭祖掃墓將屆，台南市政府預定清明節當天啟動掃墓接駁專車，警方負責各區墓地交管，民眾出門時，務必要留意交通資訊。
市府民政局規劃的清明掃墓接駁公車，分別在南區、官田區、南化區、六甲區及歸仁區，共24輛。
另外，台南市9座私立納骨塔同意配合「紙錢集中燒」政策。公立納骨塔也開始推動封金爐、一爐一香只留塔外天公爐、塔內不燒香及持香等政策，有效減少燃燒香支排放細懸浮微粒（PM2.5）。
台南市殯葬管理所則宣佈，南區南山公墓、南區崇孝塔及安南區青草崙第一示範公墓納骨塔，4月4日上午7時至下午4時實施交通管制，且在大成路、水交社一街等路段規劃臨時停車場，及設置接駁站、服務救護站，提供免費接駁公車、醫療救護、茶水及相關業務諮詢。
南區南山公墓交管地點分別在新都路與大成路口、大成路1段61巷與新都路口、新都路145巷口（南區火化場專用道前）、南山公墓愛心庫錢焚燒場前出入口、新都金寶塔東側停車場、西門路與新都路口。
南區崇孝塔交管地點在錫安山聯絡處體育路巷口、錫安山聯絡處下方巷口、竹溪街與健康路1段113巷口（轉崇孝塔前）。
交通疏導地點包括南區南山公墓（大成路1段、西門路1段、水交社路及興昌路以及南門路段周遭）；南區崇孝塔（體育路、竹溪街周遭）；安南區青草崙第一示範公墓（城西路3段及城西路3段510巷周遭）；東區後甲公墓（裕農路與裕永街口周遭）；安平區第一、二公墓（安平路段周遭）。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。