清明掃墓 台南交管資訊看這裡

我要評比

清明祭祖掃墓將屆，台南市政府預定清明節當天啟動掃墓接駁專車，警方負責各區墓地交管，民眾出門時，務必要留意交通資訊。

市府民政局規劃的清明掃墓接駁公車，分別在南區、官田區、南化區、六甲區及歸仁區，共24輛。

另外，台南市9座私立納骨塔同意配合「紙錢集中燒」政策。公立納骨塔也開始推動封金爐、一爐一香只留塔外天公爐、塔內不燒香及持香等政策，有效減少燃燒香支排放細懸浮微粒（PM2.5）。

台南市殯葬管理所則宣佈，南區南山公墓、南區崇孝塔及安南區青草崙第一示範公墓納骨塔，4月4日上午7時至下午4時實施交通管制，且在大成路、水交社一街等路段規劃臨時停車場，及設置接駁站、服務救護站，提供免費接駁公車、醫療救護、茶水及相關業務諮詢。

南區南山公墓交管地點分別在新都路與大成路口、大成路1段61巷與新都路口、新都路145巷口（南區火化場專用道前）、南山公墓愛心庫錢焚燒場前出入口、新都金寶塔東側停車場、西門路與新都路口。

南區崇孝塔交管地點在錫安山聯絡處體育路巷口、錫安山聯絡處下方巷口、竹溪街與健康路1段113巷口（轉崇孝塔前）。

交通疏導地點包括南區南山公墓（大成路1段、西門路1段、水交社路及興昌路以及南門路段周遭）；南區崇孝塔（體育路、竹溪街周遭）；安南區青草崙第一示範公墓（城西路3段及城西路3段510巷周遭）；東區後甲公墓（裕農路與裕永街口周遭）；安平區第一、二公墓（安平路段周遭）。1060329

(中央社)