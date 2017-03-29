五月天開唱 北市盼有機會邀宣傳世大運
樂團「五月天」今晚在大安森林公園開唱，台北市副市長陳景峻下午前往視察時受訪表示，市府出動35人、警力350人，主要維持交通和動線安全，若有機會會邀請五月天宣傳世大運。
樂團五月天成軍20週年紀念日，晚間7時重返台北市大安森林公園免費開唱。
陳景峻下午前往現場視察，會後受訪時表示，市府出動35人，主要是擔心民眾踩踏螢火蟲保護區，警方則有350人。
媒體詢問，有議員批評五月天在大安森林公園舉辦演唱會是勞師動眾，陳景峻說，台灣很難得培養本土天團，也可進一步培養觀眾年輕群眾，這很正常，且像是日、韓團來台，許多年輕人都會到機場接機，進而帶動周邊產業，五月天也屹立不搖20年，並在國外大受歡迎，所以要珍惜台灣培養的藝人。
至於是否邀請五月天擔任世大運宣傳團體，陳景峻表示，若有機會，願意邀請，但到目前為止還沒有，那是觀光傳播局業務，「但這是很好的點子」。
北市府下午在災防中心舉行世大運兵棋推演，30日將舉行實兵演習，陳景峻說，實兵演習，總統蔡英文也會親自到場視察，蔡總統非常關心世大運。1060329
(中央社)
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