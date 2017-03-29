隨華爾街和亞股漲勢 港股上揚

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香港股市今天追隨華爾街和亞洲股市普遍漲勢而上揚，世界第一大經濟體美國消費者信心升高，加強了對美國經濟的樂觀。

香港恆生指數上揚0.19%，或46.18點，來到24392.05點。

上海綜合指數下跌0.36%，或11.64點，收在3241.31點；深圳綜合指數下跌0.73%，或14.83點，收在2019.39點。1060329

(中央社)