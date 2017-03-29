氣候起伏不定 原民加菜季卻不見箭筍冒出頭

箭筍偏好在潮濕、溫暖的生長，採收全靠人力。（張祈攝）

採收後的箭筍夾雜泥土，經過初步沖洗才能進入去皮工作。（張祈攝）

去皮後的箭筍，秤斤分裝，受到產量少的影響，目前市場價格仍高居一斤400元。（張祈攝）

箭筍好於在潮濕、溫暖的生長。（張祈攝）

3月是箭筍的季節，也是原住民「加菜」時節，受到氣溫高低起伏不定影響，今年箭筍集體「睡過頭」，產量少售價高，光復鄉箭筍更一度喊到一斤500元的天價，而市場目前售價約停留在一斤400元不等，讓民眾直呼：買不下手。

花蓮箭筍產地主要集中在光復、萬榮及秀林鄉，目前全縣產量僅有預估的三成，秀林鄉公所則配合產期，今年將年度盛事箭筍季順延於於4月底開辦，一連三周舉辦相關農特產推廣活動。

花蓮縣秀林銅門村一對6旬陳姓姐妹，從小跟著父母上山務農，她們說從胚胎到做阿嬤都是吃這座山長大的，目前共有5分地分兩處種植箭竹筍，其中3分地是去年底才正式改種箭竹筍，耗時一個多月進行移植，前前後後種了超過500棵。

姊姊陳花蓮說，剛種的箭筍一定要常常整理，因為箭筍個性害羞，若有其他品種的植物長出，它們會「自願退出」，而新種的箭筍林，也要等到4年後才會長出箭筍。

而她們的箭筍林就種在放山雞雞寮內，沿著山坡地種植，為了迎接新鮮的箭竹筍，每年11月至1月為整理期，將箭筍林雜草、長歪的、過老的竹子砍掉，就地作為肥料，或成為放山雞的天然孵蛋場。

「一年一收的箭竹筍，適合老人種！」今年66歲的妹妹陳雪娥說，說平地的路太平走久了腳會痛，但山上崎嶇的路走得比較習慣，可以走很久，今年產量雖不如往年，但兩人務農為了打發時間，也沒有銷售壓力，收成的箭竹筍扣掉自己吃及山裡老鼠吃，剩下的才會拿來賣。

「箭竹筍的採收季，就是家裡的加菜季」陳花蓮說，小時候跟著媽媽上山找箭筍給爸爸拿出市場賣，箭筍的價格一直以來都比一般作物高，箭筍的滋味對他們來說就是晚上父親帶回來夾菜的味道，也是兩姐妹最懷念的味道。

秀林鄉公所表示，為配合箭筍季而固定舉辦的「太魯閣春之頌」系列活動，4月底將在銅門村率先起跑，並依序於富世村及花蓮文創園區舉行，歡迎遊客一起參加「剝箭筍」大賽，體驗太魯閣族的傳統文化。

(中時)

陳姓姐妹的箭筍林就位在雞寮內，平時由雞鴨鵝幫忙看管。（張祈攝）