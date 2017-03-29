329青年節 苗栗表揚優秀青年

因應329青年節活動，苗栗縣府特別舉辦優秀青年表揚大會，一舉鼓勵超過200名在各個領域表現傑出的青年回鄉受獎，獲得日本三菱汽車世界盃全球服務技能競賽冠軍徐福龍及76名在校、社會青年等，期盼青年持續發光發熱。

獲選為中等學校優秀青年代表之一的謝政育，目前就讀苗商資料處理科三年級，他自幼罹患神經纖維瘤，致使全身肌肉萎縮，不過他始終沒有放棄念書。

國一因腫瘤影響生活，謝政育與家人討論後決定開刀，開刀後為了休養而暫時休學一年，家境清寒又是單親、中低收入戶，謝政育很貼心又獨立，因為輪椅上下不方便，母親又要賺錢養家，他不希望麻煩家人，每天上、放學路程都是自己操作電動輪椅。

他說，有了電動輪椅就像開了一扇窗，可以自行移動的距離變得更遠，剛開始媽媽和舅舅不放心他自己一個人上學，會騎著摩托車跟在他後面，連續跟了超過一周，確定他安全無虞才放手，到校後班上同學也很熱心主動協助他在校內大小事情，他希望可以繼續升學，第一志願就是聯合大學資訊學院。

(中時)