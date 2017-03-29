悠遊卡也能祈福！木質設計大玩創意
悠遊卡不一定是塑膠卡片，也可以來點不一樣的，悠遊卡公司推出「HELLO KITTY木質御守悠遊卡」，是首款木質設計悠遊卡，卡面以「HELLO KITTY」為視覺，創新的木頭材質卡片，做工細膩，有 「心願成就」與「幸福平安」的祝福話語，守護幸福。
悠遊卡公司表示，推出「HELLO KITTY木質御守悠遊卡」，要讓年輕朋友們浸浴在幸福的守護中，年輕朋友可以自己配戴，也可以為好朋友、情人、家人祈福。
造型可愛、充滿幸福感的「HELLO KITTY木質御守悠遊卡」，29日起全台四大便利商店開始販售。另外，悠遊卡公司也同時發行一直深受歡迎的「財神爺悠遊卡-財運亨通」，祝福大家在財神爺護持下，財運滾滾來。
悠遊卡公司表示，年輕朋友們目前所面對的課題，主要是考試、求學、就業或者是愛情等方面，因此特別挑選造型可愛充滿幸福感的「HELLO KITTY木質御守悠遊卡」，希望能藉著「HELLO KITTY木質御守悠遊卡」的守護，讓各種願望都能實現。
首款木質設計悠遊卡，卡面以「HELLO KITTY」為視覺，創新的木頭材質卡片，做工細膩，御守造型搭配繩結吊飾，獨具優雅風格，共有兩款樣式，分別為「心願成就」與「幸福平安」的祝福話語，期許把幸福帶在身上，為您守護一整年幸福，每卡售價390元。
(工商)
關鍵字：悠遊卡、HELLO KITTY、木質御守悠遊卡
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