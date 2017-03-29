雲林警察特殊勤務 蒜頭、文旦、西瓜都需保護

我要評比

70幾歲文旦農劉招男每逢採收期就住在搬運機上，防身器材是2根長鐵棍。（周麗蘭攝）

劉招男每逢採收期，放上床墊搭蚊帳，搬運機就是他的床。（周麗蘭攝）

雲林縣蔬果產量占全台大宗，保護農產品是雲林警察的新興勤務，除蒜頭、花生等敏感作物外，這幾年水果動輒飆上天價，文旦、香蕉、芭樂、木瓜、楊桃、茂谷柑、香瓜、西瓜等，都在守護之列。

77歲的文旦農劉招男每逢採收期，就在果園的搬運機上搭蚊帳，養3隻惡犬，床頭備有長剪刀、鐵棍，早早拉下鐵門睡覺，晚上誰來都不理。

曾有防竊失利的芒果農淚灑果園，林內鄉一處四季果芒果園9個月被偷12次，警方掛巡邏箱仍「不敵」，果農透過媒體拜託竊賊有良心，家裡還有幼兒，很需要收成。

雲林縣警局統計，104年農漁牧產品竊盜案件受理53件，高麗菜最多12件，其次是蒜頭、花生、茂谷柑、竹筍、烏魚子、香蕉，破案45件。

105年破案，以蒜頭17件最多，高麗菜15件次之，花生及香蕉各11件、木瓜9件、芭樂8件、烏魚子7件、西瓜及竹筍各5件。

縣警局表示，各分局已針對轄區農漁牧作物特性，規劃季節性作物防竊巡邏專線，總計67線農漁牧作物防竊巡邏專線。

斗六分局是護柚、護蒜、護香蕉，共9條巡邏線。斗南分局護柑、護鳳梨、護筍，1條巡邏線。虎尾分局護蒜、護花生，共12線。西螺分局護瓜共9線；北港分局護番薯、護烏魚子共7線；臺西分局護花生、護蒜、護鰻魚共9線。

(中時)