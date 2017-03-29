疑因失婚打擊 板模工通霄山區燒炭亡

台中市40歲陳姓板模工疑因失婚、經濟狀況不佳，雙重打擊之下想不開，24日駕車未歸，直到昨天車子被人發現在通霄鎮南和里山區，陳已燒炭身亡，留下遺書給前妻和母親，要求前妻多多返家照顧2名就讀國中的子女，檢警29日相驗釐清死因。

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