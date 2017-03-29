2017旗山香蕉日本首航 開創千萬商機

郭泰呈（右）捧著外銷日本香蕉，並在旗山集貨場集櫃出航日本。（林雅惠攝）

高市府今年邀集農民組團參加東京國際食品展，在陳菊市長等8縣市首長行銷下開創佳績，首度參展的旗山果菜運銷合作社型農郭泰呈，於日本展期接獲百萬訂單，29日在旗山集貨場集櫃出航，為今年台灣外銷日本的第一櫃香蕉。

型農郭泰呈為家族第三代，所經營的旗山果菜運銷合作社耕耘香蕉外銷市場近50年，為台灣三大出口香蕉貿易商之一，去年外銷香蕉數量因受天候影響約有650公噸，已占台灣香蕉出口總量4成，合作農民約40戶。

郭泰呈說，目前每週出貨香蕉大約1300箱，下個月將成長至每週2000箱，主要銷往日本，包括東京、大阪及日本東北地方等，以1800公噸為目標，較去年成長3倍，業績上看3000萬，站穩日本香蕉市場。

郭泰呈表示，旗山果菜運銷合作社耕耘香蕉外銷近50年，目前與父親共同經營香蕉、鳳梨等外銷業務，雖然出貨時曾經從早上6點忙到凌晨2、3點，有時為履行合約及維持市場需求，需向農民高價收購，導致損失利潤，但為了維持商譽，服務農民，仍努力經營維持。

他強調，未來希望能與父親一起開拓台灣農產外銷市場，更盼將合作社轉型，以提升競爭力。

農業局長蔡復進說，為開拓國際市場，農業局積極組團參加國際食品展，協助高雄農產拓銷；更培植農業軟實力，鼓勵型農返鄉從農，已培訓超過500位型農，這些農業生力軍，也將逐步傳承，以永續的精神，繼續開拓高雄農業，而農業局也持續積極協助，開拓市場，以拓展高雄農業。

(中時)