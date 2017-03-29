東勢林管處護樹教育 深入原鄉小學扎根

東勢林管處演員穿著台灣黑熊及石虎布偶裝，演出護樹、愛林行動劇。（王文吉攝）

松鶴部落博愛國小幼兒園及低年級學童，體驗手做餅乾「造林」。（王文吉攝）

林務單位深入位於原鄉部落的博愛國小，推廣植樹、護樹理念，學童於校內種植台灣原生樹種。（王文吉攝）

愛樹教育從原鄉部落扎根！林務局東勢林管處上午於和平區松鶴部落博愛國小舉辦「321國際森林日」活動，特別規劃參與式護樹行動、愛林小劇場及森林療癒手作DIY等，透過寓教於樂的互動式體驗，播撒希望種子，現場並準備200株苗木免費贈送，讓地球環境更美好。

上午護樹活動有200餘位師生家長熱情參與，開場表演由博愛國小幼兒園學童帶來活潑舞蹈，國小部小朋友演奏小提琴，接著東勢林管處演員穿著台灣黑熊及石虎布偶裝陪幼兒園孩子同樂，並演出《護樹、愛林小劇場》、《森林歷險之捕鼠行動》兩齣行動劇，之後進行改造校園閒置空間及護樹行動派分組實作。

最受小朋友歡迎是以護林、愛林為創作主題的「森林療癒系」手作DIY，中、高年級學生種植小苗盆栽，幼兒園及低年級學童則體驗手做餅乾「造林」，活動結束後，贈送櫻花、台灣肖楠、杜鵑及桂花計200株樹苗給社區居民。

東勢林管處長蕭崇仁表示，國際森林日活動不但實踐護樹教育從小開始的理念，並讓師生家長於增長知識的同時，還能一同看見校園環境的改變，更希望透過實作體驗，在學童心理種下希望種子，將植樹、護樹理念從校園帶到家園，播撒到台灣各個角落。

(中時)