遵循古禮 300名君毅餐飲觀光科學子拜師
私立君毅中學發揚尊師重道精神，連續6年舉辦感恩拜師典禮及創意上菜秀，336名餐飲科、觀光科新生今天向餐飲易牙祖師拜師，三年級學生準備創意上菜秀，呈現3年來所學「帶得走的能力」。
餐飲科、觀光科學生齊聚學校操場，恭敬迎接拜師感恩典禮，餐飲科新生胡嘉佑代表宣讀拜師帖，帶著同儕雙膝下跪，依古禮行三跪九叩首大禮，7名餐飲界產官學代表替學生戴上廚師帽，過程隆重不失傳統。
三年級學生自籌創意上菜秀，從主持、表演到菜餚一手包辦，精采演出獲得滿堂彩。觀光科三年級陳盈臻說，師徒制對餐飲學習很重要，透過跪拜、獻禮，能感到餐飲責任。餐飲科三年級林家鴻與同學男扮女裝跳舞，充分發揮高中3年學到的執行能力。
校方邀請高雄餐旅大學教授陳寬定等7名餐飲界產官學代表參與拜師典禮，他勉勵有志投入餐飲觀光學生除了遵循職場倫理，也不要害怕失敗，要朝著夢想前進。
校長林慶旺表示，拜師大典已成為學校特色，遵循古禮叩首拜師儀式，向典範學習。今年也在家長支持下成立餐旅群家長後援會，將全力支持科務推動及鼓勵優秀師生，期許能培育揚名國際人才。
(中時)
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