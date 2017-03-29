這3種狀況你該停止喝水！

3種狀況你該停止喝水！(圖/康健雜誌提供)

水是生命泉源，多喝水不僅有益身體健康，還能讓肌膚維持水嫩，但水不是喝越多越好，喝的量不對、喝錯時機，反而會傷身。

人無法一天無水。人體60％到70％是由水構成，身體各項生理運作如消化系統分泌消化酵素、蛋白質要發揮作用、新陳代謝後的廢物要排出體外......幾乎都要靠水才能順利完成，「沒事多喝水」已成為現代人的養生圭臬。

喝水可預防心肌梗塞或中風、改善便秘、記憶力。不過，水喝多了或是選錯時機喝水，也可能會傷身。美國健康網站《Womens Health》提醒，以下這3種狀況，建議你放下手中的水瓶。

狀況1／尿液呈現透明無色，身體鬧水災

別再守著「一天要喝8杯水」的舊觀念！該如何知道自己已經喝進足夠的水，看看尿液的顏色就對了。如果尿液呈現淡黃色，表示身體水分充足，不需要再多喝水；若尿液顏色呈現透明無色，表示體內水分過多，該停止喝水了。

這些不同的尿液顏色，其實也反映了體內水分的多寡。「主導身體電解質平衡的腎臟，會藉由尿液量調節身體水分，」南投醫院腎臟科主任莊宗芳表示。

當你喝進超過身體需要的水分時，腎臟會自動將多餘的水過濾、經由尿液排出，此時尿液顏色會呈現淡黃色甚至是透明無色；相反的，若腎臟偵測到體內水分不足、血液中的鈉鹽濃度過高，便會回收身體寶貴的水分，此時的尿液量會減少且尿液的濃度較高，顏色便會呈現深黃色甚至是烏龍茶色。

當尿液已經呈現透明無色，再繼續喝水，可能對身體有害。莊宗芳指出，腎臟功能正常的人，通常能藉由尿液排出這些多餘的水分，但腎臟、心臟、肝臟有問題或是中風的老年人、腎功能還未發育完全的小嬰兒，可就不同。

從尿液顏色看懂身體狀態。(資料來源／clevelandclinic.org、南投醫院腎臟科主任莊宗芳，康健雜誌提供)

這些族群由於腎調節能力不佳，當腎臟來不及排出過多的水，過多的水會堆積在體內，可能會造成「水腫」，甚至損害腎臟功能，若持續牛飲不止，雖然機率不高，但也可能會導致低血鈉，也就是一般所說的水中毒。（延伸閱讀：什麼！「多喝水」有事？）多喝水有益健康，但下次要喝水前，記得先看看自己的尿液顏色。

狀況2／吃飯時少碰「冰水」，小心消化不良

吃飯前30分鐘先喝杯水佔領胃部空間，吃飯時容易有飽足感，進食量自然減少，有助減肥。但是在吃飯時，邊吃邊喝「冰水」，卻可能會讓你消化不良。

胃跟身體一樣，喜歡在攝氏37度的恆溫環境下工作，尤其吃飯時血液大多聚集在胃部及消化系統，當你邊吃飯邊灌冰水，雖然身體為了維持正常體溫，冰水會在體內轉換為溫水，「但是當冰水直接衝到胃裡，初期胃部溫度驟然降低，很容易就會讓你會消化不良，」莊宗芳解釋。

此外，一般正常人的腸胃或許能承受這樣的溫度變化，但有胃潰瘍或是十二指腸潰瘍的病患，若經常飲用冰水，可能會使消化道的血液循環不良，不利於潰瘍癒合。不管是一般民眾或是有腸胃疾病的患者，吃飯時最好還是避免喝冰水或吃冰。

狀況3／從事長時間中高強度運動，只喝水不夠

運動前喝一杯水，運動時血液流動更順暢，讓你不易疲累，運動表現更好。但從事長時間、高強度運動時，大量的電解質如鈉、鉀、鎂等會隨著汗液流失，只喝白開水，可能會讓你電解質失調，導致抽筋。

運動營養師楊承樺建議，從事1個小時以上、中強度以上的運動，最好是喝點運動飲料，補充流失的電解質及持續運動的能量；若不慎處於脫水的狀態，喝運動飲料比喝水更能幫助身體留住水分。

不過，若運動時間在1個小時以內，且屬於低強度運動，流失的體液、消耗的熱量不夠多，喝白開水就已足夠，「長期飲用運動飲料，反而會讓你越運動越胖，」Q老師營養教室營養師張佩蓉特別叮嚀。

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(中時電子報)