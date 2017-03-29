有線電視網絡延伸 那瑪夏逾3000人受惠
南國有線廣播電視股份有限公司「那瑪夏區有線電視網路普及建設」案，已於日前經國家通訊傳播委員會查驗通過，近期將提供那瑪夏區居民更多元的收視選擇，至少超過3000人受惠。
那瑪夏區因地形阻隔，加上2009年莫拉克風災期間橋梁道路等基礎建設嚴重損壞，經國家通訊傳播委員會核列為「有線廣播電視服務因故暫未到達區域」。高市府為保障民眾知的權利，新聞局積極督促南國有線電視公司評估佈線經營該區可能性，去年1月邀集南國有線電視公司、國家通訊傳播委員會南區監理處、公路總局第三區養護工程處、區公所等單位到那瑪夏區現地會勘，研議有線廣播電視網絡延伸經營的可行性。
隨後由南國有線電視公司向通傳會申請補助，獲該會審核通過，全案於去年12月27日完工，並於今年3月16、17日經通傳會查驗合格。
南國有線電視公司總經理郭耀堂表示，那瑪夏區是高市第一個有線電視全面數位化的原民區域，為了感謝鄉親支持，特別提出寬頻網路免費試用3個月的優惠。
通傳會南區監理處專門委員侯青秀說，本案是中央、地方、民間協力達成「數位電視普及」的最佳示範。
(中時)
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