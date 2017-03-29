陳冠宇經典賽後首出賽 二軍中繼2局無失分

陳冠宇今在日職二軍出賽，中繼2局無失分。(資料照 中央社記者張新偉首爾攝)

經典賽預賽過後，旅日陳冠宇返回日本，不過日前都在調整未曾實戰出賽，今首度在二軍戰中中繼登場，主投2局，飆出2次三振沒有失分，最快球速來到147公里。

陳冠宇至經典賽過後，回到日本後，就逐漸調整況狀，開季無緣從一軍出發，不過今在二軍出賽，中繼面對養樂多隊二軍，投2局，被擊出2支安打，沒有失分。

而之前經典賽先發對韓國時，陳冠宇手指破皮，返日後還得了花粉症，不過目前已痊癒，在官方臉書粉絲團上也向球迷報平安，說道，手指沒問題也繼續維持著好的狀況，等待一軍的機會。

(中時電子報)