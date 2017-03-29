澄清湖給水廠榮獲配合推動績優機關獎

自來水公司第七區管理處澄清湖給水廠榮獲配合推動績優機關獎。 （林雅惠翻攝）

自來水公司第七區管理處澄清湖給水廠積極配合高雄市政府辦理管線管理維護，全力協助管線資料的維護更新，及管線設施保養修復、期程控管等，首獲高雄市政府推薦，榮獲配合推動績優機關獎，實在是相當難得的肯定。

本次營建署配合推動績優機關獎於3月28日在交通部運輸研究所大樓國際會議廳接受營建署頒獎表揚，自來水公司第七區管理處由邱憲龍副處長率澄清湖給水廠胡明輝廠長等人領獎，對於營建署及高雄市政府給予的肯定，水公司深表感謝。

自來水公司第七區管理處表示，為了兼顧供水穩定、滿足民生及社會需求，水公司一直在供水相關建設、資訊流通運用及各項維護管理方面持續的努力。

水公司第七區管理處強調，未來將繼續秉持服務的精神與地方及各機關建立良好的溝通管道及夥伴關係，並共同與高雄市政府為地方親提供穩定優質的服務。

(中時)