孔子聖像圖展到東華 學生與孔子面對面
大哉孔子-聖像．聖跡圖展今天起在國立東華大學展出43幅孔子畫作仿製品，展品採用高模擬技術製作，還原原作風貌，將這些珍貴的歷代孔子畫像完整地予以展現，此外校方也配合推出「孔子書展」精選出300本「易讀」的孔子書籍，讓學生看著孔子樣貌，細讀孔子。
展品分別來自山東博物館、孔府文物檔案館珍藏的漢代壁畫、畫像石上的孔子像、宋代以來孔子畫像及孔子聖跡圖的仿製品，從展品的內容來看，年代跨度由漢至清，展現出孔子形象在時代變遷中的演變軌跡，從載體來講，有壁畫、畫像石刻、書畫等。
其中展出年代最久遠的作品為東漢・東平漢墓出土的《孔子見老子》壁畫，距今超過2千多年，直到2007年才於建築工地古墓中被發現，真跡長48釐米、寬100釐米，由山東博物館藏。
中文系教授劉惠萍說，孔子見老子問禮的故事圖，在漢代畫像石中常見，而在漢代壁畫墓中，由於墓室內壁畫不易保存等原因更顯罕見，而這幅孔子壁畫是目前山東唯一保存良好的孔子問禮故事繪圖，也為這段孔子見老子的典故多了幾分真實性。
為讓學生更深入認識孔子及儒家思想，校方也特別安排「孔子書展」，圖資中心圖資服務組長楊麗娟說，精選出孔子及論語等相關著作近300餘冊，盼學生能透過形形色色的孔子像及文本的閱讀，穿越歷史迷霧，走進這位孤獨的哲人，領悟孔子思想精華所在。
(中時)
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