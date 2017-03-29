慶祝兒童節 台北各校搭世大運熱

兒童節即將到來，北市教育局規劃「熊讚」兒童月，各校也搭上世大運熱潮，推出系列相關活動，如金華國小把世大運比賽項目、資訊融入闖關遊戲。

教育局規劃「熊讚」兒童月系列活動，民眾向各個社教機構、區公所索取並持兒童月活動摺頁，4月4日兒童節當天，所有人可免費進入兒童新樂園，國小以下學童可不限次數免費搭乘貓空纜車；12歲以下學童則可在4月1日至4月10日至信義運動中心免費游泳。

各校也因應世大運將至，推出系列相關活動，金華國小今年創校42年，設計42道關卡的闖關遊戲，融入世大運比賽日期、項目及場館。

金華國小學務主任吳世平說，有的關卡要求挑戰者現場學會跳世大運運動操、有的關卡則是隱含世大運「數字密碼」的棒球九宮格，數字包括開幕日、競賽項目，要求挑戰者投擲正確數字。

中山國中則拍攝相關影片，學生穿著世界各國服裝，代表著參賽各國，同時，世界排名第27名的台灣羽球好手許仁豪是畢業校友，也在影片中軋一角。1060329

(中央社)