氟派瑞傳影響葡萄產量 農委會：待確認

國民黨籍立委陳宜民今天再質疑氟派瑞曾在義大利使用時引起葡萄減產，農委會表示，美、澳使用則無藥害，是否與使用量等因素有關仍待確認。

立法院經濟委員會今天排定農委會主委林聰賢及衛生福利部官員，就農藥殘留容許量的訂定機制及檢討進行報告，並備質詢。

衛福部3月15日公告「農藥殘留容許量標準」修正內容，增、修訂22種農藥在蔬果等農產品128項殘留容許量。最先質疑新農藥氟派瑞開放用於茶葉、對食安不利的立委陳宜民，今天再質疑氟派瑞2015年在義大利、瑞士等國被用於葡萄上，之後造成減產問題。

陳宜民質疑，為建議氟派瑞用於茶葉殘留值為6 ppm，田間試驗計有十幾場的報告資料做為參酌，但是只有1場報告是在台灣進行芒果試驗所得結果；而且農委會訂定建議殘留值，是採用廠商拜耳的報告。

陳宜民說，全台有30多家田間試驗場所，為何使用藥廠的試驗報告，有球員兼裁判之嫌。林聰賢說，立委剛剛講的是藥效田間試驗，但是農委會在講的是毒物殘留的影響試驗，是由農委會藥毒所做。

藥毒所所長費雯綺補充，田間藥效試驗可由防檢局認可的30多個單位執行，約在民國98、99年起施行，包含各農業改良場、農學院校等，拜耳也是被認可的單位之一。

她說，由農委會藥毒所執行的殘留量田間試驗，跟前述的試驗不一樣，這個試驗是要取得優良實驗室操作規範（GLP）認證的實驗室才能執行，這部分藥廠沒獲認證，所以委託藥毒所執行。

她補充，但是藥毒所完成的試驗及農藥的智慧財產是藥廠的，所以有的立委質詢前要求提供，藥毒所不能給，給了會違反GLP相關規定，藥毒所的GLP認證會被撤銷，關於陳宜民質詢出示的資料，可能是拜耳給的。

她說明，陳宜民質疑義大利使用氟派瑞，隔年釀酒葡萄出現藥害、減產，可是經了解，美國、澳洲也有使用，卻沒有出現藥害；因此是否與品種、氣候、使用時間點、用量等因素有關，都需要再做科學確認；而且當初出現藥害後，只有義大利曾暫停使用，之後又開放使用了。1060329

(中央社)