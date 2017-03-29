亞太地區貪污觀感評比 台灣排第6
「亞洲情報」期刊今天公布2017年亞太地區貪污觀感評比報告；台灣評分較去年進步，排名與去年相同為第6名。前 5 名依序為新加坡、澳洲、日本、香港、美國。
由亞洲政治與經濟風險顧問公司（Political and Economic Risk Consultancy, PERC）出版的「亞洲情報」（Asia Intelligence）期刊，今天公布 2017 年亞太地區貪污觀感評比報告。
報告中指出，台灣今年評分得5.34分（評分級距為0至10分，分數愈高代表愈貪腐），分數較去年進步0.74分；在名次上，本年亞太地區受評比的16個國家或地區中，共有10國名次維持不變，台灣排名第 6，與去年相同，前 5 名依序為新加坡、澳洲、日本、香港、美國。
這次的評比調查訪問對象，為在當地工作的外國企業或商會人士，調查其對所在地區貪污問題之觀感；其中針對台灣貪污現象的評價，有超過60%的受訪者表示過去一年來無顯著變化，有30%的受訪者則認為，貪腐情形已經改善，僅有不到10%認為貪腐問題惡化。
調查報告中也提及，台灣與南韓有相似的人情禮儀文化，以饋贈、開後門及賄賂等不法行為來培養人脈的陋習仍在，但台灣在評比中所得分數遠較南韓為佳；原因在於台灣社會對貪污的容忍度低，高官或商界領袖因貪污被定罪時，民眾不期待其獲得赦免，且台灣無類似南韓的鉅型財閥，司法更不會對財閥家族成員有優惠待遇。
對此，法務部廉政署指出，目前正針對台灣「公務員廉政倫理規範」提出修正草案，將依聯合國反貪腐公約精神，就該規範實務上窒礙難行或不合時宜之處，廣納蒐集先進國家立法例及各領域專家的意見。1060329
(中央社)
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