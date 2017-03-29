日股除息賣壓重 東證收小黑

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在日股東證指數逾3/4成分股今天是除息交易日、抵銷美國經濟數據利多下，東證指數今天小幅收跌，日經指數則微幅收高。

基準日經指數收盤微漲0.08%，或14.61點，來到19217.48點。東證指數收盤小跌0.18%， 或2.76點，來到1542.07點。

涵蓋面較廣的東證指數近2000檔成分股，超過1500檔今天是除息交易日，投資人沒有下次的派息權。很多日本企業在3月和9月的同1天除息交易。

不過在日圓走貶提振獲利下，出口股獲得支撐。

岩井日星證券（IwaiCosmo Securities）交易員堀內敏一（Toshikazu Horiuchi）告訴彭博：「雖然除息交易日對特定股造成壓力，但日圓走貶的利多抑制賣壓。」

陷入財務困境的東芝（Toshiba）收盤漲1.01%，來到219.4日圓。媒體披露，東芝董事會同意旗下美國核能事業單位西屋（Westinghouse）聲請破產保護。1060329

(中央社)