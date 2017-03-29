桃園長照大火初步調查 停電用蠟燭不慎

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桃園市私立愛心長照中心日前發生大火，造成4死13傷，桃園市政府消防局鑑識後今天表示，初步起火原因經調查為凌晨0時至5時停電，疑似使用蠟燭照明不慎引起。

桃園市私立愛心長照中心10日發生大火，造成4死、13人受傷，桃園市政府消防局在市議會專案報告中表示，長照中心所申請立案的1樓場所執行消防安檢，但是場所1樓通往2樓的室內樓梯長期鐵門深鎖，而且在1樓及2樓電梯入口處均以矽酸鈣板遮蔽，刻意隱瞞2樓違規使用。

有關火災原因調查情形，消防局調查人員會同內政部消防署、桃園市政府警察局勘察現場後，發現初步起火原因是當天凌晨0至5時停電，常照中心疑似使用蠟燭照明不慎引起，鑑識報告已移送檢警單位偵辦。

消防局也表示，針對桃園市內，「消防安檢不合格，要求限期改善」的6家場所，包括私立龍祥老人長期照顧中心、桃園市私立大溪老人長期照顧中心(養護型)、柏圓護理之家、柏陽護理之家、私立愛心老人長期照顧中心及迎新產後護理之家，持續加強列管輔導改善進度。1060329

(中央社)