李哲輝李洋直落二勝 印度超級賽過頭關

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台灣羽球好手李哲輝、李洋的組合，今天在印度公開賽男雙賽事，以直落二擊敗對手，順利闖過頭關，成功晉級16強。

世羽聯（BWF）超級系列賽（World Superseries）等級，總獎金32萬5000美元（約新台幣982萬元）的印度公開賽（YONEX SUNRISE India Open），當地時間28日起在印度進行6天賽事。

李哲輝、李洋的組合，今天在男子雙打賽事，以兩個21比18擊敗英國選手艾里斯（Marcus Ellis）與蘭格瑞奇（Chris Langridge）的組合，成功晉級16強。

稍早，許仁豪則是以14比21、17比21不敵大會男單第8種子，德國選手茲威伯（Marc Zwiebler），在首輪出局。1060329

(中央社)