徐耀昌表揚優秀青年 勉熱情回饋國家
慶祝青年節，苗栗縣政府今天表揚縣內各單位推選的76名優秀青年，縣長徐耀昌表示，青年是國家進步的原動力，期勉青年在各自領域精益求精，以熱情回饋國家社會。
苗栗縣慶祝青年節表揚優秀青年大會，今天在縣府第2辦公大樓國際會議廳舉行，縣長徐耀昌、立委陳超明服務處執行長邱俐俐、救國團苗栗縣團委會主委、縣長夫人蔡麗卿及接受表揚的優秀青年等約200餘人參加。
由苗栗縣各單位推選出的優秀青年共76名，包括社會優秀青年22名、大專優秀青年4名、中等學校優秀青年50名，其中，由黃國昌代表苗栗縣至台北接受全國優秀青年表揚。
此外，日本三菱汽車世界盃全球服務技能競賽冠軍徐福龍、9名大學學測70級分以上績優學生、4名保德信青少年志工菁英獎同學、39名全國高級中等學校105年學生技藝競賽得獎學生、15名青年節籌備委員等也在會中獲頒獎表揚。
縣長徐耀昌指出，青年是國家進步、社會創新發展的原動力，受表揚青年都是各方翹楚，無論學業成績、良好品德或在工作職場均用心耕耘才獲得豐碩成果，足堪為全縣表率。
他期勉青年在揮灑生命熱力的過程中，要有為有守，更要有足夠的胸襟與深度，各自領域精益求精、發光發熱，以熱情回饋國家社會，完成青年世代應有的使命與意義。1060329
(中央社)
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