防疫動起來 湖西鄉衛生所辦理志工訓練坊

澎湖縣湖西鄉衛生所主辦，衛生局疾管科指導，湖西鄉『清明無恙So Easy、防蚊滅蚊 Show志情 』防疫志工訓練活動於湖西衛生所豋場，活動內容豐富多元，吸引近20位社區防疫志工參加，健康疫起來，響應春夏防疫大作戰。

陳美雀護理師表示，時節逐步入春夏，疫情蠢蠢欲動，希望能讓志工在夏季前，藉由此次防疫志工訓練坊的活動，以深入淺出教學方式，設計趣味活潑的課程有「清明無恙So Easy」-讓學員了解恙蟲病傳染方式，如何預防及治療、「防流感、徵健康」-呼吸道衛生與咳嗽禮節、「手」護健康-腸病毒勤洗手，教導學員腸病毒洗手五步驟方法及瞭解何時洗手；接著「肺肺平安」-結核病七分篩檢法，讓學員了解如何預防結核病及治療。

最後講解登革熱-隨「手」清除孳生源，小心！斑蚊就在你身邊，讓學員瞭解社區、居家環境需注意，哪些地方容易孳生病媒蚊，實地執行「巡、倒、清、刷」工作並養成容器加蓋，確實清除登革熱病媒蚊孳生源；灌輸各項傳染疾病等相關知識及衛教技巧，並透過分組討論與實務分享回饋，增進學員對疫病防治的認知及技能，以提昇防疫專業能力，加強疫病防治工作，動員社區力量共同營造健康『疫』起來的生活。

歐淑豊主任指出，湖西鄉恙蟲病病例發生，於4-5月間病例數開始上升，7月時到達高峰。恙蟲病是經由恙蟲叮咬而感染，通常在被叮咬的部位會形成焦痂，臨床症狀包括發燒、頭痛、盜汗和淋巴結腫大等症狀，一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，若未經過適當治療，致死率可高達60％。

民眾如有至草叢活動且出現疑似恙蟲病的症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，以提供醫師協助診斷。如至草叢環境活動，應穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露部位塗抹經衛生署核可之防蚊液，以防止恙蟲叮咬；離開草叢後儘快沐浴並換洗全部衣物，以減少感染的機會。各類疫情訊息可電洽湖西鄉衛生所9921271陳美雀護理師亦或撥打免付費防疫專線1992洽詢。

(中時)