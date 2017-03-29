畢業季將到　明新科大辦徵才博覽會

明新科技大學明天（30日）將舉辦徵才博覽會，邀請校友、畢業生參加。（校方提供）

畢業季將到！明新科技大學將在明天（30日）上午9點起，在校內體育館舉辦2017「明新就業讚」校園徵才博覽會，邀請80餘家廠商到場，預計約有3000個職缺，提供給畢業生、校友。

2017「明新就業讚」校園徵才博覽會中，有力晶科技、友達光電、煙波大飯店、喜來登大飯店、台灣高鐵、元大期貨、大潤發等80餘家廠商參與，還邀請永豐餘、南港輪胎、城市綠洲、米塔餐旅、巨匠電腦、小叮噹、動靜顧問等7家企業舉辦企業說明會。

明新科大今年以「明新就業讚」為主題，展現學生專業技能及軟實力，為社會貢獻所學，也引進勞動部竹北就業中心及新竹賈桃樂各項服務外，校方也鼓勵學生成為台灣就業通會員，廣為運用「青年就業讚」各項資源服務。

除此之外，明天勞動部竹北就業中心、新竹市賈桃樂學習主題館、考選部、原委會、調查站、國軍招募單位等政府組織，及「多元就業開發專案」輔導機構展示，將讓學生更加認識公立就服機構、政府青年相關就業方案等，讓畢業生、校友充分應用。

明天徵才現場還備有「職涯諮詢區」與「職涯探索桌遊區」，由專業諮商心理師提供同學UCAN實作及CPAS（職業適性測驗）等測驗服務，透過桌遊活動帶領同學探索個人生涯發展。現場還提供職涯健診，由擁有GCDF證照之職涯發展師、心理師為同學檢視及修改履歷、自傳並提供就業諮詢。校方歡迎桃竹苗區畢業生、校友，以及正在找工作的民眾參與。

(中時)