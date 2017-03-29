歡慶兒童節,澎湖優惠多

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為慶祝106年度兒童節，澎湖縣縣立游泳池、大城北游泳館於4月2日當天優待澎湖縣國小（含）以下學童及陪同家屬1人免費入場；另生活博物館於兒童節當天優待12歲以下兒童（及陪同1位家屬）免費入場，鼓勵家長能利用連續假期，安排有益身心健康、增進親子情誼的活動。

(中時)