Hani旋風來台 代言「fuze tea飛想茶」活力四射!
近年飲料市場競爭愈趨白熱化，各飲料大廠搶食市場大餅，以各種行銷方式吸引消費者目光，飲料品牌「fuze tea飛想茶」推出全新商品包裝，更大手筆邀請韓國當紅女星Hani擔任代言人，全新包裝大走可愛風，萌翻粉絲與消費者。
「fuze tea飛想茶」全新包裝以Q版Hani為圖案，搭配瓶身鮮黃色包裝、俏皮可愛。活動期間即日起至4月30日止，凡購買最新「fuze tea飛想茶」檸檬紅茶580ml金蓋促銷包裝，輸入瓶蓋序號即可下載台灣限定fuze tea飛想茶X Hani Line貼圖（Android系統限定，貼圖兌換期限即日起至5月5號止），內容包括Fighting、超有fu與傻眼等8種表情包，一次多重滿足。
記者會現場Hani與粉絲大玩遊戲，現場教粉絲舞蹈動作，搭配輕快音樂起舞活力滿分。Hani表示，感謝「fuze tea飛想茶」熱情邀約才有機會來台與粉絲互動，身為多棲藝人的她將會更認真在工作上努力，讓粉絲看到更多好作品;Hani分享，她的韓國宿舍樓下有販賣台灣古早味海綿蛋糕商店，炎熱夏天品嘗「fuze tea飛想茶」酸甜口感搭配美味海綿蛋糕，口感令人難忘。
緊接著4月份更有3場「舞動好fu 來和Hani一起尬舞」活動，「fuze tea飛想茶」將於台北、台中與高雄舉辦街頭熱舞，透過虛擬互動裝置與Hani一起跳舞。
「舞動好fu來和Hani一起尬舞」活動資訊如下:
★台北場：2017年4月8日上午11:00~下午19:00，地點:台北車站亞洲大樓（原五鐵秋葉原）前廣場
★台中場：2017年4月9日上午11:30~下午19:30，地點:一中商圈水利大樓廣場
★高雄場：2017年4月23號上午11:00~下午19:00，地點:高雄大魯閣草衙道廣場
▲若因氣候或其他因素調整，將另行公告於官網
(中時)
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