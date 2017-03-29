西屋電氣在美啟動破產申請程序 東芝2016年度虧損逾3027億元

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日本東芝的美國核電子公司西屋電氣（WH）29日已在美申請適用《美國聯邦破產法》第11條，正式啟動破產申請程序。東芝預估2016年度的虧損逾1兆1千億日圓（約新台幣3027億元），故決定從海外核電事業撤退。由於西屋電子曾供應美軍核子動力航空母艦與核潛艇反應爐，故美方也擔心軍事機密外洩問題。

日媒報導，美國政府消息人士表示，川普政府對西屋電氣破產表示關切，認為可能牽涉「潛在性的國家安全保障問題」。因接手重組的企業不同，也可能導致軍事機密外洩。日本官房長官菅義偉29日在記者會上表示，「美日政府正在緊密合作因應」。

東芝2006年斥資逾6000億日圓（約新台幣1651億元），收購總公司位在美國東部賓州的西屋電氣為子公司，主要營業項目為核子反應爐製造、核電廠設備的建設等。

西屋電氣擁有最先進的核子反應爐技術，2008年在美國承包了4座核電廠工程，為達到美國的安全標準而使人事費和材料費等成本大增，導致巨額虧損，甚至造成母公司東芝的財務危機。

西屋電氣適用《美國聯邦破產法》後，南韓政府系企業韓國電力公社集團可望提供金援，預計將收購西屋電氣的過半股份。此外，西屋電氣最初預估約7125億日圓虧損可望縮小，但因母公司東芝將提供約8000億日圓的債務擔保，故東芝的損失可能進一步擴大，東芝29日公布，債務超出額逾6200億日圓。

東芝為填補虧空，除了將西屋電氣從合併決算中剔除外，還將半導體事業的主要產品快閃記憶體業務切割，成立新公司「東芝記憶體」，並以逾1兆日圓（約新台幣2752億元）出售過半的股份，還將向日本銀行借貸數千億日圓。

「東芝記憶體」的企業價值估算約達1至2兆日圓，第1次競標至29日截止，已有美國、韓國、台灣鴻海等10多家相關企業表示有意投標。為防止半導體技術外流，日本政策投資銀行、產業革新機構等日本政府系基金也考慮出資。

(中時)