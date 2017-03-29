立院一個錯誤決議 全民認賠3800萬元

交通部高速公路局今指出，與遠通電收郵資官司，台北地方法院一審、高等法院二審皆判決高公局敗訴，應付遠通以平信通知民眾繳費所付郵資，高公局經與法律顧問研議，認為再上訴成功機會不高，且每日近萬元利息逼人，所以不再上訴，依法院判決給遠通2014年至2016年郵寄費用7420萬元，再加上利息共1.13億元。

高公局委由遠通電收辦理高速公路電子收費（ETC），雙方本來約定，遠通應以掛號信通知民眾繳納欠款。但2014年立法院決議，應先以平信通知欠費，再寄掛號信，其衍生成本原由高公局承諾負擔，但立院又認為高公局代為支付平信費用是圖利遠通，高公局轉而要求遠通買單，遠通一狀告上法院。

遠通一審時本只向高公局求償2014年1月至2015年8月積欠平信郵費5583萬，高公局則主張是依立院決議才改要遠通付款，但台北地院一審判決，該立院決議逾越立委立法、預算等法定職權，對行政部門僅具建議性質，沒有法律拘束效果，高公局須遵守約定全額給付，高公局不服判決再上訴。

遠通於高等法院二審時，再追加2015年9月至2016年2月平信郵資1837萬元，共求償7420萬元，但高公局2月中旬仍被以相同理由判決敗訴。

高公局自此陷入兩難，因堅持上訴還需多付年利率5％利息，每日近萬元利息，經與法律顧問研議後，認為勝訴機率不高，只好放棄上訴認賠殺出，共支付遠通1.13億元，將由國道基金支付，利息高達3880萬元，相當於86萬份45元的學童營養午餐。

但遠通仍後有追兵，尚有因延遲建置ETC及利用率低，遭高公局開罰4億多元，官司纏訟中，遠通電收如最終敗訴，加滯納金恐賠償6億多元。

高公局表示，仍會維持先寄平信，再以雙掛號寄送催繳通知單，並加收雙掛號作業處理費，也呼籲民眾即便沒裝eTag，可至超商查詢印繳費單，5天內繳費也可享通行費9折優惠。高公局也將研議寄送電子平信帳單或簡化作業方式。

(中時)