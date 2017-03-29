討好果粉，Moshi體驗門市要送百萬開幕禮

Moshi獨家iphone「iVisor glass強化玻璃螢幕保護貼」易黏、好貼、100％無氣泡，免費體驗不怕手拙。 (馮惠宜翻攝)

果粉看過來！在台灣也突破800個銷售通路的Moshi，為了提供更完整線上線下多元體驗感服務，30日將開設台中第一家體驗門市，開幕期間從3月30日至4月9日祭出總價值超過百萬開幕禮，天天前20名免費送價值上千元的「iVisor glass強化玻璃螢幕保護貼」。

Moshi旗下電子產品及配件融合美感與高機能性，滿足大眾對於都會及輕旅行兼具的生活態度，風格採取時下最夯極簡、洗練的設計美學，為了讓消費者可以更直接並體驗Moshi帶來魅力及服務，體驗門市將於3月30日台中勤美誠品盛大開幕！

慶開幕Moshi將在台中進行連續超過10天好康優惠，消費者只要於2017年3月30日至4月9日來店，每天前20名在Moshi Taiwan粉絲團按讚及成為Moshi會員，就可以感受Ｍoshi獨家iphone「iVisor glass強化玻璃螢幕保護貼」(iphone 6/ 6 plus/ 6S/ 6S plus，市價1290元) 易黏、好貼、無氣泡的超強魅力。

(中時)