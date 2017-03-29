華山基金會助老人家春季出遊 獨老：當然去

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華山基金會帶著270名都居老人春季郊遊，在斗六雅聞峇里海岸觀光工廠DI Y香氛娃娃。（周麗蘭攝）

華山基金會雲林區今天為270多位「三失」老人舉辦一年一度春季郊遊踏青，到斗六雅聞峇里海岸觀光工廠DI Y親手作香氛娃娃。

華山基金會指出，台西鄉91歲的丁阿嬤獨居，以綁蚵殼維生，鮮少有機會到外面的世界，當邀請丁阿嬤參與春郊踏青，她開心說：「當然馬去，ㄟ凍出去走走看看，擱有人作伴那ㄟ不去！」

華山基金會服務雲林地區失依、失能、失智的「三失」長輩1200多人，他們的活動範圍受限於住家附近，少有機會出遊，該會每年舉辦春季、秋季旅遊一次。

今天的春季旅遊有很多單位贊助才成行，草嶺通運公司贊助一輛遊覽車供載送；斗六南聖宮免費出借午餐場地；莿桐芒果咖啡館提供300份餐盒。

除了物資，婦聯會雲林分會、斗六市八德社區志工隊、救國團東勢團委會、北港高中紫錐花運動推廣社，也出力一同協助。

華山基金會愛心專線（05）699-5106，劃撥帳號22573817，戶名「華山基金會」，備註106雲林送愛。

(中時)