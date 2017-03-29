龍潭安養院案4死案檢討 社會局長「期待」民眾檢舉遭砲轟
合法立案的桃園市龍潭區私立「愛心長期照顧中心」，在2樓非法私設20個床位、超收長者，3月10日發生火災，導致4死13傷，29日多名議員在市議會質疑桃園市社會局、消防局稽查不力，社會局長古梓龍答詢時竟回應「期待」民眾及消費者檢舉，對違規狀況不了解，這樣的說法引發議員譁然，副市長游建華也趕緊緩頰，說主政單位應該積極作為。
古梓龍表示，社會局會加強夜間稽查，3個月內會成立長照中心平台，讓消費者有公開透明的資訊可參考，但他仍強調，對愛心長照中心的違規狀況不了解，期待民眾及消費者檢舉，此話一出，引發多位議員不滿。
市議員徐玉樹痛批，如果只要「期待」，誰都可以坐局長這個位置；市議員彭俊豪也說，民眾相信社會局的合格證書，這樣的說法是要民眾質疑市府嗎？古梓龍仍回應說，在網站公開資訊後，消費者自己也要質疑內容。
「立案窮追猛打、未立案消遙法外！」市議員黃婉如表示，這是最近長照中心之間流傳的名言，要求市府除了在網路上設置公開平台，也規定各中心在門口及明顯處設置平面圖，供民眾辨識；古梓龍回應說，法規沒有規定設置平面圖，他也希望中央修法，黃婉如則不滿回擊，「是不會擬自治條例嗎？」
市議員黃敬平重砲抨擊社會局和消防局，只會什麼都說不了解，又把責任推給中央，「再推給中央，全部不要留在市府！」他說，就算地方政府沒權利，也該有積極手段。
另外，市議員范綱祥也要求，市府應積極針對業者涉嫌業務過失致人於死、偽造文書罪進行告發，讓社會心生警惕，
(中時)
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