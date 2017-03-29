愛河岸邊留下藥袋 婦人疑久病厭世溺斃

高雄巿河東、光復三街口的愛河段，29日下午近4時被發現有人在河面載浮載沉，警消將人救起送醫，但仍宣告不治。轄區新興警分局自強所在岸邊發現死者的隨身包及一大包的藥袋，經查是61歲黃姓婦人，雖懷疑是久病厭世，詳細原因還待調查。

(中時)