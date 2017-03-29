連當11年「麥當勞叔叔」 賴建川加碼年夜飯

「麥當勞叔叔」賴建川（後右二）邀請102位學童帶著自己的父母開心吃麥當勞。

11年來一直陪伴陽光婦女協會的弱勢孩童度過兒童節的「麥當勞叔叔」賴建川，今天邀請102位學童帶著自己的父母開心吃麥當勞提前慶祝兒童節。有感弱勢家庭亟需社會關懷，今年決定再加碼年夜飯，在農曆年除夕過年時享有溫暖團聚，已經著手設計菜色，準備集資。

「賴叔叔好！」11年從不缺席與孩童們一起吃麥當勞，許多孩童們開心期待已久，要陪伴孩子們長大的賴建川，現場鼓勵小朋友好好讀書，出社會才有競爭力，並與學童分享心得，指自己從小就寫一些勵志的話來鞭策自己，讓自己進步。

活動辦了11年，賴建川回憶說，弱勢孩童無法像一般家庭孩子，吃麥當勞就像家常便飯，某次參與協會兒童節活動有孩子抱著他說，從來沒吃過麥當勞，甚至捨不得吃還要帶回去給弟弟吃的情景，當下心裡就決定，每年兒童節一定要陪伴他們度過。

陳淑圓另指出，今年輔導的學童數驟減，政府1年補助近5百萬經費卻突然取消，由社會型多元就業人力改為經濟型，嘗試轉型賣饅頭及拼募款，礙於經費有限，原21名課後輔導老師減至2名，導致服務8所國小現在剩2所國小，從服務250位學童至今僅65位學童，呼籲大眾協助照顧弱勢兒童，讓他們可以開心順利長大。

(中時)