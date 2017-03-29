設會局持續協助家屬求償 積極稽查

桃園市政府社會局長古梓龍29日在議會專案報告中指出，針對龍潭私立愛心長照中心火警後續事宜，社會局持續協助住民家屬進行相關求償、關懷輔導事宜，更全面檢討現行老人福利機構管理作為，避免機構規避稽查等違法事件，強化稽查與各單位橫向協調聯繫，以維護民眾權益。

古梓龍表示，市府將建立機構資訊公開平台，將市內合法立案機構，包含老人福利機構、身心障礙福利機構、兒少福利機構立案資訊，如地點、床位數、收費標準、稽查結果、評鑑等資料公開，特別強調按季定期公開市府稽查機構之缺失、結果，以及機構回復、改善狀況，以利民眾查詢及選擇適合的機構。

同時，為讓需求之老人與家屬可找到合法且妥適之機構，市府也將製作消費者選擇照顧機構之指南，羅列各項法規規定、立案機構名冊，亦提供停、看、聽、問等各項小技巧，讓民眾全方面瞭解機構樣態、品質，強化民眾的權利意識。「機構選擇指南」彙編及印製將於今年下半年完成，放置各機關、單位及各大醫院，公告官方網站，以供民眾下載或取閱。

(中時)