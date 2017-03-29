F-18缺氧失壓 川普青睞也沒用

一架美國海軍F/A-18E「超級大黃蜂」戰機3月19日從「尼米茲號」（USS Nimitz，CVN-68）航母甲板上起飛的畫面。（圖/美國海軍）

一架美國海軍EA-18G咆哮者（EA-18G Growler）電子作戰機3月24日攔捕降落在「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN 70）航母上。（圖/美國海軍）

就在美國總統川普要求五角大廈，採購更多波音F-18戰機之際，美國海軍卻面臨與日俱增的問題，那就是：缺氧與機艙失壓。

據彭博新聞（Bloomberg News）報導，包括川普激賞的「超級大黃蜂」（Super Hornet）在內，所有的F-18戰機都導致駕駛出現愈來愈多所謂的「生理」問題。

美國海軍提供的數據顯示，去年缺氧和機艙失壓事件有增無減。不過，當局仍在釐清問題的肇因。

美國海軍在為眾議院軍事委員會聽證準備的備忘錄中指出，自2010年5月1日起，所有的F-18戰機駕駛都持續出現這類問題。而作證的海軍軍官甚至坦承，這是「頭號安全問題」。

然而，這並非美國高性能戰機在高空飛行時，首度出現這類問題。2012年時，美國空軍駕駛在飛波音F-22「猛禽」（F-22 Raptor）戰機時，起碼有12人覺得頭暈目眩。經過不斷追查，才發現壓力背心的氧氣控制閥無力，導致背心在沒有必要的狀況下充氣，使駕駛呼吸困難。

而F-18的新版戰機，也就是「超級大黃蜂」與「咆哮者」（Growler）電子攻擊機，似乎都面臨了缺氧挑戰。所謂缺氧，就是氧氣無法夠到達組織或細胞，導致體內缺乏氧氣。

至於從A到D的較舊型F-18戰機，則有機艙失壓的問題，很容易導致駕駛出現減壓症。而種種跡象顯示，問題可能出在環境控制系統上。

根據通報，從前年10月31日到去年同期，在較舊型F-18戰機上，每10萬飛行時數所出現的生理問題機率，增加了近一倍。而在最新型的「咆哮者」上，這類問題增加了一倍，至於在較新的「超級大黃蜂」上，則增加了11％。

美國海軍在備忘錄中指出，「咆哮者」與「超級大黃蜂」似乎是由「機載製氧系統」（Onboard Oxygen Generating System）所引起，而他們已經加以調整。

(中時電子報)