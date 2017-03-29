F-18缺氧失壓 川普青睞也沒用
就在美國總統川普要求五角大廈，採購更多波音F-18戰機之際，美國海軍卻面臨與日俱增的問題，那就是：缺氧與機艙失壓。
據彭博新聞（Bloomberg News）報導，包括川普激賞的「超級大黃蜂」（Super Hornet）在內，所有的F-18戰機都導致駕駛出現愈來愈多所謂的「生理」問題。
美國海軍提供的數據顯示，去年缺氧和機艙失壓事件有增無減。不過，當局仍在釐清問題的肇因。
美國海軍在為眾議院軍事委員會聽證準備的備忘錄中指出，自2010年5月1日起，所有的F-18戰機駕駛都持續出現這類問題。而作證的海軍軍官甚至坦承，這是「頭號安全問題」。
然而，這並非美國高性能戰機在高空飛行時，首度出現這類問題。2012年時，美國空軍駕駛在飛波音F-22「猛禽」（F-22 Raptor）戰機時，起碼有12人覺得頭暈目眩。經過不斷追查，才發現壓力背心的氧氣控制閥無力，導致背心在沒有必要的狀況下充氣，使駕駛呼吸困難。
而F-18的新版戰機，也就是「超級大黃蜂」與「咆哮者」（Growler）電子攻擊機，似乎都面臨了缺氧挑戰。所謂缺氧，就是氧氣無法夠到達組織或細胞，導致體內缺乏氧氣。
至於從A到D的較舊型F-18戰機，則有機艙失壓的問題，很容易導致駕駛出現減壓症。而種種跡象顯示，問題可能出在環境控制系統上。
根據通報，從前年10月31日到去年同期，在較舊型F-18戰機上，每10萬飛行時數所出現的生理問題機率，增加了近一倍。而在最新型的「咆哮者」上，這類問題增加了一倍，至於在較新的「超級大黃蜂」上，則增加了11％。
美國海軍在備忘錄中指出，「咆哮者」與「超級大黃蜂」似乎是由「機載製氧系統」（Onboard Oxygen Generating System）所引起，而他們已經加以調整。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。