立院委員會決議 籲陸說明逮捕李明哲事證
民主進步黨前黨工李明哲遭中國大陸逮捕，立法院內政委員會今天通過臨時提案，籲中國大陸應公開說明李明哲涉及犯罪相關事證，並確保當事人有請求律師協助、家屬探視等權利。
中國大陸國台辦發言人馬曉光上午證實，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。但他並未提及李明哲身在何處。
立法院內政委員會下午通過民主進步黨籍立法委員姚文智、吳琪銘，及中國國民黨籍立委曾銘宗等人臨時提案。提案指出，人權為普世價值，內政委員會呼籲中國大陸應公開說明，指控李明哲涉及犯罪的相關事證，並遵守兩岸司法互助協議，即時通報。
提案也呼籲，中國大陸應確保當事人有請求律師協助、家屬探視等基本權利；同時，也要求行政院大陸委員會、海峽交流基金會（海基會）應全力營救，積極協助家屬。1060329
(中央社)
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