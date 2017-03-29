男女同酬來真的 這國家率先要企業舉證
冰島今天提出法案，將要求雇主證明平等支付男女員工薪資，創下全球所有國家首例。新法預定2018年上路。
「紐約時報」（NYT）報導，冰島實施男女同酬法已經半世紀，促使企業和政府逐漸縮小兩性薪資差距。促成這新法的想法是，除非更加強執法，否則當中的不平等永遠無法消弭。
冰島社會事務及平權部長維葛令森（Thorsteinn Viglundsson）表示：「我們希望打破工作場所性別障礙中最後的阻礙。歷史顯示，想向前邁進，就必須執行。」
冰島企業高層男女薪資平等和女性比例仍有待改善。根據冰島政府，女性薪資依舊比男性少14%到20%。
冰島希望在5年內消除男女薪資差距，並認為這可能加速其他領域的進步。國際勞工組織（ILO）表示，若不加快腳步，全球男女薪資差距將再持續70年。
冰島這項新法將規定大企業和政府機構接受稽查，以及取得遵守同酬法證明，新法2018年上路。擁有超過25名員工的公司都須在2022年前實施。（譯者：中央社蔡佳伶）1060329
(中央社)
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