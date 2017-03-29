傅(山昆)萁赴香港行銷花蓮 兩地直航班機增

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花蓮縣長傅(山昆)萁今天在香港表示，台灣最樂活的城市是花蓮，樂於介紹給香港民眾；花蓮、香港直航班機從每週2班，本週增為每天1班。

去年12月香港直飛花蓮航線開通後，航程只要約100分鐘，花蓮成為港人減壓「輕旅行」熱點。為讓香港民眾更了解花蓮，傅(山昆)萁親率縣府團隊及農業、觀光、醫療、原民部落文化等4大領域業者至香港舉辦「花蓮好靚輕旅節」花蓮觀光養生旅遊暨農特產品展銷會。

這也是花蓮近年來規模最大、層級最高的赴外行銷團隊。

下午在香港鑽石山荷里活廣場舉行的花蓮展銷活動，包括花蓮縣觀光、農特產、醫療與部落特色四大主題打造互動攤位，吸引數百香港民眾聚集關心了解。

傅(山昆)萁表示，香港生活空間狹窄，今天花蓮透過香港快運，從亞洲最美的觀光城市，在太平洋大山大水之間，只要95分鐘就可飛到花蓮，願意與所有香港市民分享觀光、健康、美麗。

傅(山昆)萁表示，花蓮不僅有太平洋，還有台灣七大奇景太魯閣、山高萬仞，是大陸民眾到台灣一定要去的地方。花蓮有長達200公里太平洋濱海自行車道，徜徉太平洋放鬆思緒，於旅程中找回自己，作為努力衝刺的能量，花蓮可以衝浪、溯溪、泛舟、輕航機、飛行傘，值得香港朋友體驗。

香港快運航空公司總經理何泓蔚表示，花蓮成為港人的「輕旅行」熱門目的地，從去年12月開航後，航班平均乘載率高達近9成，截至今年2月底已經有1萬2655人從香港直飛花蓮，航班也從每週2班在短短3個月內已經增加到每日直航，目前也積極協調爭取在今年暑假期間增班。1060329

(中央社)