賀陳旦視察北屯機廠 初體驗列車駕駛

交通部長賀陳旦（右前）鼓舞工作人員士氣，親自坐在車廂前手動駕駛座上，感受機廠捷運前視野的臨場感。（張妍溱攝）

交通部長賀陳旦（前左二）及次長祁文中與交通局、地方民代陪同，視察台中捷運綠線北屯機廠。（張妍溱攝）

台中捷運將於107年底試營運試，交通部長賀陳旦及次長祁文中今天在交通局、地方民代陪同，前往台中捷運綠線北屯機廠視查電聯車測試及車廂內部。賀陳旦鼓舞工作人員士氣，親自坐在車廂前手動駕駛座上，感受捷運駕駛座前視野的臨場感。

賀陳旦在聽取簡報後隨即進入掌控捷運列車手動駕駛座，緊盯儀表板資訊，賀陳旦勉勵說，台中捷運綠線採全自動無人駕駛，一旦系統如發生全線當機，所有列車需手動初始化時，還要借重大家專業，做好列車管控。

立委盧秀燕、黃國書、洪慈庸及市議員等陪同視察，盧秀燕當場向賀陳旦提出，機廠設在北屯區內，有很多車進入維修及轉換，進出量大，交通部需有捷運沿線及北屯機廠噪音防治，另捷運僅一條綠線，經濟規模考量不夠，不論藍線或其他路線應盡快興建、動工，以支撐捷運財政。

緊接著前往東山路地下道，針對台中鐵路高架化後將於4月中旬進行地下道填平作業，盧秀燕要求交通部依原計劃吸收填平地下道及拆除平交道之預算，由中央買單，賀陳旦當場答應，由於施工長達8個月，恐造成塞車不便，將縮短工期6個月內完成填平。

(中時)