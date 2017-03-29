耗時3個月 花警破獲詐騙集團

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花蓮縣警察局經過3個月跟監、埋伏，順利跨縣市破獲詐騙集團，犯罪集團藏身豪宅，以健保卡遺失恐涉案要求被害人財產交付託管。

花蓮縣警察局表示，今年1月起陸續有林姓、郭姓民眾接獲詐騙集團電話，自稱是檢調人員，告知民眾健保卡遺失可能涉及刑案，案件在地檢署偵辦中，必須將財產等交付託管等語云云。

被害人害怕身陷囹圄而將名下銀行帳戶存摺、印章、信用卡、金飾交付歹徒，歹徒陸續於金融機構將被害人存款提領一空，金額達新台幣160餘萬元。

花蓮縣警察局獲悉後，報請花蓮地檢察署指揮偵辦，經過3個月跟監、埋伏，鎖定犯嫌位於新北地區窩點，昨日凌晨兵分多路前往台北、新北、桃園地區，逮捕謝姓、楊姓、吳姓等人到案。

謝嫌因通緝在案，隱身於新北市豪宅大廈，出入即須經過管理室及三道門鎖。全案依詐欺及毒品危害防制條例等罪嫌將謝嫌等人移送花蓮地檢署偵辦，並持續擴大追查相關共犯。1060329

(中央社)